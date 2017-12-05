Сборная Камеруна осталась без главного тренера

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Сборная Камеруна осталась без главного тренера

Главный тренер сборной Камеруна Уго Брос покинул свой пост, сообщает Sporza.

По информации источника, 65-летний бельгийский специалист отправлен в отставку из-за невыхода команды на ЧМ-2018.

Брос возглавлял сборную Камеруна с февраля 2016 года. Под его руководством "неукротимые львы" побеждали на Кубке африканских наций-2017.

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