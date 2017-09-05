Сборная Камеруна потеряла шансы квалифицироваться на ЧМ-2018

В рамках четвёртого тура квалификации ЧМ-2018 сборная Камеруна дома сыграла вничью с национальной командой Нигерии со счётом 1:1.

Таким образом, "неукротимые львы" набрали всего 4 очка на старте отборочного турнира и уже потеряли шансы квалифицироваться на ЧМ-2018.

Стоит отметить, что сборная Камеруна не попала на мундиаль впервые с 2006 года.

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