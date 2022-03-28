Сборная Канады вышла на чемпионат мира впервые за 36 лет
Канада в ночь с воскресенья на понедельник стала очередным участником ЧМ-2022.
Это стало возможным благодаря разгромной победе над Ямайкой (4:0) в отборочном матче зоны КОНКАКАФ.
Канадцы сыграют на чемпионате мира во второй раз в истории и впервые с 1986 года.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Мексика
|6
|16
|2
|Гондурас
|6
|8
|3
|Канада
|6
|7
|4
|Сальвадор
|6
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|Коста-Рика
|6
|16
|2
|Панама
|6
|10
|3
|Гаити
|6
|4
|4
|Ямайка
|6
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|США
|6
|13
|2
|Тринидад и Тобаго
|6
|11
|3
|Гватемала
|6
|10
|4
|Сент-Винсент и Гренадины
|6
|0