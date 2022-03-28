Сборная Канады вышла на чемпионат мира впервые за 36 лет

Фото твиттер сборной Канады

Канада в ночь с воскресенья на понедельник стала очередным участником ЧМ-2022.

Это стало возможным благодаря разгромной победе над Ямайкой (4:0) в отборочном матче зоны КОНКАКАФ.

Канадцы сыграют на чемпионате мира во второй раз в истории и впервые с 1986 года.

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