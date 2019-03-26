Сборная Каталонии одолела Венесуэлу в товарищеском матче

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Сборная Каталонии одолела Венесуэлу в товарищеском матче

В Жироне состоялся товарищеский матч между сборными Каталонии и Венесуэлы.

Команды приберегли голы на второй тайм, забив в итоге три мяча на двоих.

Каталония - Венесуэла - 2:1

Голы: Кркич, 53 - 1:0, Росалес, 59 - 1:1, Пуадо, 87 - 2:1.

Каталония: Бадия, Пике (Пуиг, 52), Бартра (Муньеса, 46), Гранель (Ромеу, 46), Понс (Монтойя, 46), Гарсия (Милья, 36), Кркич (Карлона, 63), Алеиш Видаль (Пуадо, 63), Дидак Вила (Бесерра, 46), Мелендо (Санчес, 46), Хордан (Кукурелья, 46).

Венесуэла: Фаринес (Ромо, 46), Осорио, Чанселлор, Морено, Ринкон (Сейхас, 46), Сотельдо (Хуанпи, 60; Кадис, 81), Мурильо (Мачис, 61), Росалес, Джозеф Мартинес (Аристегьета, 61), Эррера, Гонсалес (Эрнандес, 78).

Стоит отметить, что в предыдущем матче Венесуэла обыграла Аргентину со счётом 3:1.

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