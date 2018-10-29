Сборная Катара намерена пригласить известного португальского тренера
Сборная Катара намерена пригласить известного португальского тренера, сообщает France Football.
По сведениям издания, футбольная ассоциация эмирата хочет видеть у руля национальной команды Леонарду Жардима, который недавно был уволен из "Монако".
Катарские футбольные чиновники уверены, что экс-наставник монегасков сможет хорошо подготовить сборную к домашнему Чемпионату Мира, запланированному на 2022 год.
Отметим, что с 2017 года "бордовых" возглавляет испанский специалист Феликс Санчес Бас, известный по работе с юношескими командами "Барселоны".
Не пропустите: Жардим отклонил предложение "Спартака". | http://soccernews.ru
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