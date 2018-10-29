Сборная Катара намерена пригласить известного португальского тренера, сообщает France Football.

По сведениям издания, футбольная ассоциация эмирата хочет видеть у руля национальной команды Леонарду Жардима, который недавно был уволен из "Монако".

Катарские футбольные чиновники уверены, что экс-наставник монегасков сможет хорошо подготовить сборную к домашнему Чемпионату Мира, запланированному на 2022 год.

Отметим, что с 2017 года "бордовых" возглавляет испанский специалист Феликс Санчес Бас, известный по работе с юношескими командами "Барселоны".

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