Сборная Катара намерена пригласить известного португальского тренера

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Сборная Катара намерена пригласить известного португальского тренера

Сборная Катара намерена пригласить известного португальского тренера, сообщает France Football.

По сведениям издания, футбольная ассоциация эмирата хочет видеть у руля национальной команды Леонарду Жардима, который недавно был уволен из "Монако".

Катарские футбольные чиновники уверены, что экс-наставник монегасков сможет хорошо подготовить сборную к домашнему Чемпионату Мира, запланированному на 2022 год.

Отметим, что с 2017 года "бордовых" возглавляет испанский специалист Феликс Санчес Бас, известный по работе с юношескими командами "Барселоны".

Не пропустите: Жардим отклонил предложение "Спартака". | http://soccernews.ru

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