Сборная Катара сыграет в группе Португалии в отборе ЧМ-2022

Сборная Катара, которая является страной-хозяйкой чемпионата мира 2022 года, в отборочном турнире мундиаля вне конкурса выступит в группе А, сообщает АР.

По сведениям издания, катарцы проведут по два матча с командами Португалии, Сербии, Ирландии, Люксембурга и Азербайджана. Все матчи будут сыграны в Европе, а результаты не будут учитываться в турнирной таблице.

Таким образом, сборная Катара получит игровую практику в преддверии чемпионата мира-2022.

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