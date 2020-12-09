Сборная Катара сыграет в группе Португалии в отборе ЧМ-2022
Сборная Катара, которая является страной-хозяйкой чемпионата мира 2022 года, в отборочном турнире мундиаля вне конкурса выступит в группе А, сообщает АР.
По сведениям издания, катарцы проведут по два матча с командами Португалии, Сербии, Ирландии, Люксембурга и Азербайджана. Все матчи будут сыграны в Европе, а результаты не будут учитываться в турнирной таблице.
Таким образом, сборная Катара получит игровую практику в преддверии чемпионата мира-2022.
Не пропустите: Стал известен календарь матчей сборной России в отборе ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
главное
-
Разгром "Барселоны", героическая ничья "Краснодара", неудача "Зенита": результаты Лиги Чемпионов 8 декабря
-
"Краснодар" отобрал очки у "Челси" в Лондоне
-
"Ювентус" уничтожил "Барселону" в Лиге Чемпионов
-
Умер бывший тренер сборной Аргентины
-
Матч ПСЖ - "Истанбул" прерван из-за расизма со стороны арбитра
Лента новостей
-
Главные новости дня: 8 декабря
-
Определились 11 участников 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Сборная Катара сыграет в группе Португалии в отборе ЧМ-2022
-
Разгром "Барселоны", героическая ничья "Краснодара", неудача "Зенита": результаты Лиги Чемпионов 8 декабря
-
"Севилья" победила "Ренн" в Лиге Чемпионов
-
"Динамо" Киев обыграло "Ференцварош" и пробилось в Лигу Европы
-
"Краснодар" отобрал очки у "Челси" в Лондоне
-
"РБ Лейпциг" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Ювентус" уничтожил "Барселону" в Лиге Чемпионов
-
Червиченко прокомментировал увольнение Газизова из "Спартака"
-
Умер бывший тренер сборной Аргентины
-
Актер Маклаков, игравший Шматко, высказался об увольнении Газизова из "Спартака"
-
Матч ПСЖ - "Истанбул" прерван из-за расизма со стороны арбитра
-
Шамиль Газизов установил антирекорд "Спартака"
-
Каземиро высказался о возможном вылете "Реала" в Лигу Европы
-
"Ювентус" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
"Лацио" сыграл вничью с "Брюгге" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Зенит" проиграл "Боруссии" в заключительном матче Лиги Чемпионов
-
В "Спартаке" назвали причину увольнения Газизова
-
Геркус отреагировал на увольнение Газизова из "Спартака"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3