Сборная Катара сыграет в розыгрыше Кубка Америки-2019

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Сборная Катара сыграет в розыгрыше Кубка Америки-2019Сборная Катара сыграет в розыгрыше Кубка Америки-2019.

По данным Федерации футбола Катара, хозяева ЧМ-2022 приняли приглашение со стороны организаторов Кубка Америки.

Турнир пройдет в июне-июле 2019 года. В нем примут участие 16 сборных, шесть из которых будут представлять другие конфедерации.

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