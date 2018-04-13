Сборная Катара сыграет в розыгрыше Кубка Америки-2019.

По данным Федерации футбола Катара, хозяева ЧМ-2022 приняли приглашение со стороны организаторов Кубка Америки.

Турнир пройдет в июне-июле 2019 года. В нем примут участие 16 сборных, шесть из которых будут представлять другие конфедерации.

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