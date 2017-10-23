Сборная Казахстана хочет провести товарищеский матч с Аргентиной

Спортивный директор Федерации футбола Казахстана Игорь Утробин заявил о намерении провести товарищеский матч между национальными сборными Казахстана и Аргентины.

"Мы ведём переговоры с аргентинской стороной. На данный момент необходимо решить вопрос с финансированием. Аргентинцы готовы приехать первым составом, и, если средства будут найдены, матч состоится" - сказал функционер.

Напомним, что сборная Аргентины 11 ноября сыграет товарищеский матч с Россией, а 14 ноября - с Нигерией. | http://soccernews.ru