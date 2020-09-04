Сборная Казахстана в гостях обыграла Литву в Лиге наций

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Сборная Казахстана в гостях обыграла Литву в Лиге наций

Сборная Казахстана в гостях обыграла Литву в матче первого тура четвертой группы дивизиона С Лиги наций

В составе победителей отличились хавбек ЦСКА Бактиер Зайнутдинов.

Литва - Казахстан - 0:2 (0:1)

Голы: Зайнутдинов, 3 - 0:1, Куат, 86 - 0:2.

Литва: Барткус, Палионис, Гирдвайнис, Баравикас (Вербицкас, 82), Ласицкас, Миколюнас, Сиргедас (Элиошюс, 89), Казлаускас, Воробьев, Шимкус, Черных (Лаукжемис, 46).

Казахстан: Покатилов, Суюмбаев, Малый, Быстров, Марочкин, Абикен, Исламхан (Аймбетов, 70), Вороговский, Перцух (Куат, 82), Алип, Зайнутдинов (Федин, 30).

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