Сборная Кипра разгромила Сан-Марино
В рамках 1-го тура отборочного раунда к Евро-2020 сборная Кипра разгромила Сан-Марино и возглавила группу I.
Кипр - Сан-Марино 5:0
Голы: Сотериу (пен), 19 - 1:0, Сотериу (пен), 23 - 2:0, Кусулос, 26 - 3:0, Эфрем, 31 - 4:0, Лайфис, 56 - 5:0
Кипр: Панаги, Иоанну, Кусулос, Лайфис, Георгиу, Деметриу (Меркис, 65), Эфрем, Артиматас, Папулис (Шполярич, 54), Сотериу (Макрис, 27), Митидис.
Сан-Марино: Бенедеттини, Симончини, Палацци, Чеволи, Баттистини, Голинуччи, Джарди (Лунадеи, 74), Муларони, Нанни (Витайоли, 46), Ринальди (Хирш, 46), Берарди.
Предупреждения: Симончини (18), Голинуччи (20), Палацци (71).
Отметим, что Кипр и Сан-Марино являются соперниками сборной России.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Болгария
|0
|0
|2
|Чехия
|0
|0
|3
|Англия
|0
|0
|4
|Черногория
|0
|0
|5
|Косово
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Литва
|0
|0
|2
|Люксембург
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Украина
|0
|0
|5
|Сербия
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Беларусь
|0
|0
|2
|Эстония
|0
|0
|3
|Германия
|0
|0
|4
|Нидерланды
|0
|0
|5
|Северная Ирландия
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Дания
|0
|0
|2
|Грузия
|0
|0
|3
|Ирландия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|5
|Гибралтар
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Азербайджан
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Венгрия
|0
|0
|4
|Словакия
|0
|0
|5
|Уэльс
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Фарерские острова
|0
|0
|2
|Мальта
|0
|0
|3
|Норвегия
|0
|0
|4
|Румыния
|0
|0
|5
|Испания
|0
|0
|6
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Австрия
|0
|0
|2
|Израиль
|0
|0
|3
|Латвия
|0
|0
|4
|Македония
|0
|0
|5
|Польша
|0
|0
|6
|Словения
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Албания
|0
|0
|2
|Андорра
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Исландия
|0
|0
|5
|Молдова
|0
|0
|6
|Турция
|0
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Казахстан
|1
|3
|2
|Бельгия
|0
|0
|3
|Кипр
|0
|0
|4
|Россия
|0
|0
|5
|Сан-Марино
|0
|0
|6
|Шотландия
|1
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Армения
|0
|0
|2
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|3
|Финляндия
|0
|0
|4
|Греция
|0
|0
|5
|Италия
|0
|0
|6
|Лихтенштейн
|0
|0