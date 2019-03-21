В рамках 1-го тура отборочного раунда к Евро-2020 сборная Кипра разгромила Сан-Марино и возглавила группу I.

Кипр - Сан-Марино 5:0

Голы: Сотериу (пен), 19 - 1:0, Сотериу (пен), 23 - 2:0, Кусулос, 26 - 3:0, Эфрем, 31 - 4:0, Лайфис, 56 - 5:0

Кипр: Панаги, Иоанну, Кусулос, Лайфис, Георгиу, Деметриу (Меркис, 65), Эфрем, Артиматас, Папулис (Шполярич, 54), Сотериу (Макрис, 27), Митидис.

Сан-Марино: Бенедеттини, Симончини, Палацци, Чеволи, Баттистини, Голинуччи, Джарди (Лунадеи, 74), Муларони, Нанни (Витайоли, 46), Ринальди (Хирш, 46), Берарди.

Предупреждения: Симончини (18), Голинуччи (20), Палацци (71).

Отметим, что Кипр и Сан-Марино являются соперниками сборной России.

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