Сборная китайской Суперлиги

Несмотря на то, что китайские клубы заметно поумерили свои запросы на трансферном рынке, все же в местном чемпионате уже собралось достаточное количество игроков мирового уровня, чтобы составить из них звездную команду. И вот как она будет выглядеть:

Вратарь: ДАЛЕЙ ВАН ("Шаньдун Лунэн")

Возраст: 28

Был приобретен: за 3,5 миллиона евро в 2014 году

Предыдущие клубы: "ДЛ Йитенг" (Китай), "Шанхай Юнайтед" (Китай), "Шанхай Шэньхуа" (Китай)

Правый защитник: ТРЕНТ СЭЙНСБЕРИ ("Цзянсу Сунин")

Возраст: 25

Был приобретен: за 1 миллион евро в 2016 году

Предыдущие клубы: "Сентрал Кост Маринерс" (Австралия), "Зволле" (Нидерланды), "Интер" (Италия)

Центральный защитник: ДЖОН ОБИ МИКЕЛ ("Тяньцзинь Тэда")

Возраст: 30

Был приобретен: бесплатно в 2017 году

Предыдущие клубы: "Люн" (Норвегия), "Челси" (Англия)

Центральный защитник: ЖИЛ ("Шаньдун Лунэн")

Возраст: 30

Был приобретен: за 8,5 миллиона евро в 2016 году

Предыдущие клубы: "Американо" (Бразилия), "Атлетико Гоияниенсе" (Бразилия), "Крузейро" (Бразилия), "Валансьен" (Франция), "Коринтианс" (Бразилия)

Левый защитник: ФРАНК АЧИМПОНГ ("Тяньцзинь Тэда")

Возраст: 23

Был приобретен: арендован за 3 миллиона евро в 2017 году

Предыдущие клубы: "Кинг Фейсал Бэйбс" (Гана), "Бечем Челси" (Гана), "Бурирам Юнайтед" (Таиланд), "Андерлехт" (Бельгия)

Центральный полузащитник: АКСЕЛЬ ВИТСЕЛЬ ("Тяньцзинь Цюаньцзянь")

Возраст: 28

Был приобретен: за 20 миллионов евро в 2017 году

Предыдущие клубы: "Стандард" (Бельгия), "Бенфика" (Португалия), "Зенит" (Россия)

Центральный полузащитник: РАМИРЕС ("Цзянсу Сунин")

Возраст: 30

Был приобретен: за 28 миллионов евро в 2016 году

Предыдущие клубы: "Жоинвиль" (Бразилия), "Крузейро" (Бразилия), "Бенфика" (Португалия), "Челси" (Англия)

Центральный полузащитник: ОСКАР ("Шанхай СИПГ")

Возраст: 26

Был приобретен: за 60 миллионов евро в 2017 году

Предыдущие клубы: "Сан-Паулу" (Бразилия), "Интернасьональ" (Бразилия), "Челси" (Англия)

Правый вингер: АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА ("Цзянсу Сунин")

Возраст: 27

Был приобретен: за 50 миллионов евро в 2016 году

Предыдущие клубы: "Васко да Гама" (Бразилия), "Шахтер" (Украина)

Левый вингер: ХАЛК ("Шанхай СИПГ")

Возраст: 31

Был приобретен: за 55,8 миллиона евро в 2016 году

Предыдущие клубы: "Витория" (Бразилия), "Кавасаки Фронтале" (Япония), "Консадоле Саппоро" (Япония), "Токио Верди" (Япония), "Порту" (Португалия), "Зенит" (Россия)

Форвард: АНТОНИ МОДЕСТ ("Тяньцзинь Цюаньцзянь")

Возраст: 29

Был приобретен: за 34,7 миллиона евро в 2017 году

Предыдущие клубы: "Ницца" (Франция), "Анжер" (Франция), "Бордо" (Франция), "Блэкберн" (Англия), "Бастия" (Франция), "Хоффенхайм" (Германия), "Кельн" (Германия)

Итоговая схема:

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