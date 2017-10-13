Сборная китайской Суперлиги

Теги халкоскараксель витсель

Сборная китайской СуперлигиНесмотря на то, что китайские клубы заметно поумерили свои запросы на трансферном рынке, все же в местном чемпионате уже собралось достаточное количество игроков мирового уровня, чтобы составить из них звездную команду. И вот как она будет выглядеть:

Вратарь: ДАЛЕЙ ВАН ("Шаньдун Лунэн")

Возраст: 28

Был приобретен: за 3,5 миллиона евро в 2014 году

Предыдущие клубы: "ДЛ Йитенг" (Китай), "Шанхай Юнайтед" (Китай), "Шанхай Шэньхуа" (Китай)

Правый защитник: ТРЕНТ СЭЙНСБЕРИ ("Цзянсу Сунин")

Возраст: 25

Был приобретен: за 1 миллион евро в 2016 году

Предыдущие клубы: "Сентрал Кост Маринерс" (Австралия), "Зволле" (Нидерланды), "Интер" (Италия)

Центральный защитник: ДЖОН ОБИ МИКЕЛ ("Тяньцзинь Тэда")

Возраст: 30

Был приобретен: бесплатно в 2017 году

Предыдущие клубы: "Люн" (Норвегия), "Челси" (Англия)

Центральный защитник: ЖИЛ ("Шаньдун Лунэн")

Возраст: 30

Был приобретен: за 8,5 миллиона евро в 2016 году

Предыдущие клубы: "Американо" (Бразилия), "Атлетико Гоияниенсе" (Бразилия), "Крузейро" (Бразилия), "Валансьен" (Франция), "Коринтианс" (Бразилия)

Левый защитник: ФРАНК АЧИМПОНГ ("Тяньцзинь Тэда")

Возраст: 23

Был приобретен: арендован за 3 миллиона евро в 2017 году

Предыдущие клубы: "Кинг Фейсал Бэйбс" (Гана), "Бечем Челси" (Гана), "Бурирам Юнайтед" (Таиланд), "Андерлехт" (Бельгия)

Центральный полузащитник: АКСЕЛЬ ВИТСЕЛЬ ("Тяньцзинь Цюаньцзянь")

Возраст: 28

Был приобретен: за 20 миллионов евро в 2017 году

Предыдущие клубы: "Стандард" (Бельгия), "Бенфика" (Португалия), "Зенит" (Россия)

Центральный полузащитник: РАМИРЕС ("Цзянсу Сунин")

Возраст: 30

Был приобретен: за 28 миллионов евро в 2016 году

Предыдущие клубы: "Жоинвиль" (Бразилия), "Крузейро" (Бразилия), "Бенфика" (Португалия), "Челси" (Англия)

Центральный полузащитник: ОСКАР ("Шанхай СИПГ")

Возраст: 26

Был приобретен: за 60 миллионов евро в 2017 году

Предыдущие клубы: "Сан-Паулу" (Бразилия), "Интернасьональ" (Бразилия), "Челси" (Англия)

Правый вингер: АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА ("Цзянсу Сунин")

Возраст: 27

Был приобретен: за 50 миллионов евро в 2016 году

Предыдущие клубы: "Васко да Гама" (Бразилия), "Шахтер" (Украина)

Левый вингер: ХАЛК ("Шанхай СИПГ")

Возраст: 31

Был приобретен: за 55,8 миллиона евро в 2016 году

Предыдущие клубы: "Витория" (Бразилия), "Кавасаки Фронтале" (Япония), "Консадоле Саппоро" (Япония), "Токио Верди" (Япония), "Порту" (Португалия), "Зенит" (Россия)

Форвард: АНТОНИ МОДЕСТ ("Тяньцзинь Цюаньцзянь")

Возраст: 29

Был приобретен: за 34,7 миллиона евро в 2017 году

Предыдущие клубы: "Ницца" (Франция), "Анжер" (Франция), "Бордо" (Франция), "Блэкберн" (Англия), "Бастия" (Франция), "Хоффенхайм" (Германия), "Кельн" (Германия)

Итоговая схема:

Не пропустите: анонс 12 тура турнира прогнозов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Нули на "Энфилде": "Манчестер Юнайтед" снова "засушил" игру с "Ливерпулем"

Нули на "Энфилде": "Манчестер Юнайтед" снова "засушил" игру с "Ливерпулем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Tianjin Quanjian 30 59
2 Гуйчжоу Чжичэн 30 59
3 Qingdao Huanghai 30 59
4 Шаанси Чанба 30 49
5 Dalian Aerbin 30 45
6 Хубеи Люйин 30 43
7 Бейджин Баси 30 41
8 Nei Mongol Zhongyou 30 41
9 Шенджен Руби 30 40
10 Нанчанг Баи 30 40
11 Xinjiang Tianshan 30 39
12 Meizhou Hakka 30 39
13 Далиан Итенг 30 38
14 Dalian Transcendence 30 38
15 Циндао Джонун 30 33
16 Хунан Сиантао 30 12
Полная таблица

топ-5 тегов