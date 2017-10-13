Сборная китайской Суперлиги
Несмотря на то, что китайские клубы заметно поумерили свои запросы на трансферном рынке, все же в местном чемпионате уже собралось достаточное количество игроков мирового уровня, чтобы составить из них звездную команду. И вот как она будет выглядеть:
Вратарь: ДАЛЕЙ ВАН ("Шаньдун Лунэн")
Возраст: 28
Был приобретен: за 3,5 миллиона евро в 2014 году
Предыдущие клубы: "ДЛ Йитенг" (Китай), "Шанхай Юнайтед" (Китай), "Шанхай Шэньхуа" (Китай)
Правый защитник: ТРЕНТ СЭЙНСБЕРИ ("Цзянсу Сунин")
Возраст: 25
Был приобретен: за 1 миллион евро в 2016 году
Предыдущие клубы: "Сентрал Кост Маринерс" (Австралия), "Зволле" (Нидерланды), "Интер" (Италия)
Центральный защитник: ДЖОН ОБИ МИКЕЛ ("Тяньцзинь Тэда")
Возраст: 30
Был приобретен: бесплатно в 2017 году
Предыдущие клубы: "Люн" (Норвегия), "Челси" (Англия)
Центральный защитник: ЖИЛ ("Шаньдун Лунэн")
Возраст: 30
Был приобретен: за 8,5 миллиона евро в 2016 году
Предыдущие клубы: "Американо" (Бразилия), "Атлетико Гоияниенсе" (Бразилия), "Крузейро" (Бразилия), "Валансьен" (Франция), "Коринтианс" (Бразилия)
Левый защитник: ФРАНК АЧИМПОНГ ("Тяньцзинь Тэда")
Возраст: 23
Был приобретен: арендован за 3 миллиона евро в 2017 году
Предыдущие клубы: "Кинг Фейсал Бэйбс" (Гана), "Бечем Челси" (Гана), "Бурирам Юнайтед" (Таиланд), "Андерлехт" (Бельгия)
Центральный полузащитник: АКСЕЛЬ ВИТСЕЛЬ ("Тяньцзинь Цюаньцзянь")
Возраст: 28
Был приобретен: за 20 миллионов евро в 2017 году
Предыдущие клубы: "Стандард" (Бельгия), "Бенфика" (Португалия), "Зенит" (Россия)
Центральный полузащитник: РАМИРЕС ("Цзянсу Сунин")
Возраст: 30
Был приобретен: за 28 миллионов евро в 2016 году
Предыдущие клубы: "Жоинвиль" (Бразилия), "Крузейро" (Бразилия), "Бенфика" (Португалия), "Челси" (Англия)
Центральный полузащитник: ОСКАР ("Шанхай СИПГ")
Возраст: 26
Был приобретен: за 60 миллионов евро в 2017 году
Предыдущие клубы: "Сан-Паулу" (Бразилия), "Интернасьональ" (Бразилия), "Челси" (Англия)
Правый вингер: АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА ("Цзянсу Сунин")
Возраст: 27
Был приобретен: за 50 миллионов евро в 2016 году
Предыдущие клубы: "Васко да Гама" (Бразилия), "Шахтер" (Украина)
Левый вингер: ХАЛК ("Шанхай СИПГ")
Возраст: 31
Был приобретен: за 55,8 миллиона евро в 2016 году
Предыдущие клубы: "Витория" (Бразилия), "Кавасаки Фронтале" (Япония), "Консадоле Саппоро" (Япония), "Токио Верди" (Япония), "Порту" (Португалия), "Зенит" (Россия)
Форвард: АНТОНИ МОДЕСТ ("Тяньцзинь Цюаньцзянь")
Возраст: 29
Был приобретен: за 34,7 миллиона евро в 2017 году
Предыдущие клубы: "Ницца" (Франция), "Анжер" (Франция), "Бордо" (Франция), "Блэкберн" (Англия), "Бастия" (Франция), "Хоффенхайм" (Германия), "Кельн" (Германия)
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Tianjin Quanjian
|30
|59
|2
|Гуйчжоу Чжичэн
|30
|59
|3
|Qingdao Huanghai
|30
|59
|4
|Шаанси Чанба
|30
|49
|5
|Dalian Aerbin
|30
|45
|6
|Хубеи Люйин
|30
|43
|7
|Бейджин Баси
|30
|41
|8
|Nei Mongol Zhongyou
|30
|41
|9
|Шенджен Руби
|30
|40
|10
|Нанчанг Баи
|30
|40
|11
|Xinjiang Tianshan
|30
|39
|12
|Meizhou Hakka
|30
|39
|13
|Далиан Итенг
|30
|38
|14
|Dalian Transcendence
|30
|38
|15
|Циндао Джонун
|30
|33
|16
|Хунан Сиантао
|30
|12