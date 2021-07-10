Сборная Колумбии - бронзовый призёр Кубка Америки-2021

Фото твиттер Кубка Америки

В матче за третье место на Кубке Америки Колумбия взяла верх над Перу.

"Лос Кафетерос" уступали по ходу встречи, однако сумели не только отыграться, но и добыть итоговую победу благодаря голу на 94-й минуте.

Колумбия – Перу - 3:2

Голы: 0:1 – 45 Йотун, 1:1 – 49 Куадрадо, 2:1 – 66 Диас, 2:2 – 82 Лападула, 3:2 – 90+4 Диас.

Колумбия: Варгас, Медина, Мина (Санчес, 55), Мурильо, Тесильо, Куадрадо, Барриос (Муриэль, 90), Куэльяр (Борре, 83), Диас, Кардона (Чара, 46), Сапата (Борха, 55).

Перу: Гальесе, Корсо (Лора, 78), Сантамария, Кальенс, Лопес, Тапия (Картахена, 24), Йотун, Каррильо, Пенья (Орменьо, 78), Куэва (Гарсия, 69), Лападула.

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