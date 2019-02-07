Сборная Колумбии объявила имя нового главного тренера
Федерация футбола Колумбии на своём официальном сайте объявила о назначении Карлуша Кейруша на пост главного тренера национальной сборной.
У руля "Лос Кафетерос" 65-летний португальский специалист сменил Хосе Пекермана, который возглавлял команду с 2012 по 2018 год.
Что касается Кейруша, то после Кубка Азии-2019 он покинул должность наставника сборной Ирана. С "персидскими леопардами" он работал с 2011 года.
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