Сборная Колумбии объявила имя нового главного тренера

Федерация футбола Колумбии на своём официальном сайте объявила о назначении Карлуша Кейруша на пост главного тренера национальной сборной.

У руля "Лос Кафетерос" 65-летний португальский специалист сменил Хосе Пекермана, который возглавлял команду с 2012 по 2018 год.

Что касается Кейруша, то после Кубка Азии-2019 он покинул должность наставника сборной Ирана. С "персидскими леопардами" он работал с 2011 года.

Не пропустите: Клаудиа Руис - дочь бывшего тренера сборной Испании Фернандо Йерро. | http://soccernews.ru