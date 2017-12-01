Сборная команда "Барселоны" всех времен

На этой неделе каталонская "Барселона" отпраздновала свое 118-летие, что дало повод ресурсу Bleacher Report составить команду из лучших игроков "сине-гранатовых" в истории. Вот как она выглядит.

Вратарь: АНДОНИ СУБИСАРРЕТА

Статистика выступлений за клуб: 378 матчей, 345 пропущенных мячей

Период выступлений за клуб: 1986-1994

Количество выигранных трофеев с клубом: 11

Правый защитник: ДАНИ АЛВЕС

Статистика выступлений за клуб: 391 матч, 21 забитый мяч

Период выступлений за клуб: 2008-2016

Количество выигранных трофеев с клубом: 23

Центральный защитник: КАРЛЕС ПУЙОЛЬ

Статистика выступлений за клуб: 589 матчей, 19 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1999-2014

Количество выигранных трофеев с клубом: 20

Центральный защитник: РОНАЛЬД КУМАН

Статистика выступлений за клуб: 245 матчей, 81 забитый мяч

Период выступлений за клуб: 1989-1995

Количество выигранных трофеев с клубом: 10

Левый защитник: ЖОАН СЕГАРРА

Статистика выступлений за клуб: 299 матчей, 17 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1949-1958

Количество выигранных трофеев с клубом: 15

Центральный полузащитник: ХАВИ

Статистика выступлений за клуб: 745 матчей, 84 забитых мяча

Период выступлений за клуб: 1998-2015

Количество выигранных трофеев с клубом: 25

Центральный полузащитник: АНДРЕС ИНЬЕСТА

Статистика выступлений за клуб: 640 матчей, 55 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2002-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 30

Плеймейкер: ЙОХАН КРУИФФ

Статистика выступлений за клуб: 143 матча, 48 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1973-1978

Количество выигранных трофеев с клубом: 2

Правый вингер: ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

Статистика выступлений за клуб: 603 матча, 523 забитых мяча

Период выступлений за клуб: 2004-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 30

Левый вингер: РОНАЛДИНЬО

Статистика выступлений за клуб: 198 матчей, 91 забитый мяч

Период выступлений за клуб: 2003-2008

Количество выигранных трофеев с клубом: 5

Форвард: ЛАСЛО КУБАЛА

Статистика выступлений за клуб: 186 матчей, 131 забитый мяч

Период выступлений за клуб: 1951-1961

Количество выигранных трофеев с клубом: 14

Итоговая схема:

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