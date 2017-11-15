Сборная команда игроков, которые не поедут на Чемпионат Мира в Россию
Самой громкой сенсацией всего отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года стало непопадание на Мундиаль сборной Италии. Однако не только в составе "Скуадры Адзурры" есть звездные футболисты, которые вместе со своими национальными командами не смогли завоевать путевки на ЧМ. В подтверждение этому приведем сборную команду игроков, которых летом мы в России не увидим.
Вратарь: ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН
Команда: Италия
Возраст: 39
Статистика в сборной: 175 матчей, 124 пропущенных мяча, 63 матча "на ноль"
Правый защитник: АНТОНИО ВАЛЕНСИЯ
Команда: Эквадор
Возраст: 32
Статистика в сборной: 92 матча, 10 забитых мячей, 16 результативных передач
Центральный защитник: ЛЕОНАРДО БОНУЧЧИ
Команда: Италия
Возраст: 30
Статистика в сборной: 75 матчей, 5 забитых мячей, 3 результативные передачи
Центральный защитник: ДЖОРДЖИО КЬЕЛЛИНИ
Команда: Италия
Возраст: 33
Статистика в сборной: 96 матчей, 8 забитых мячей, 4 результативные передачи
Левый защитник: ДАВИД АЛАБА
Команда: Австрия
Возраст: 25
Статистика в сборной: 59 матчей, 11 забитых мячей, 14 результативных передач
Центральный полузащитник: МАРКО ВЕРРАТТИ
Команда: Италия
Возраст: 25
Статистика в сборной: 24 матча, 1 забитый мяч, 2 результативные передачи
Центральный полузащитник: АРТУРО ВИДАЛЬ
Команда: Чили
Возраст: 30
Статистика в сборной: 95 матчей, 23 забитых мяча, 13 результативных передач
Правый вингер: ГАРЕТ БЭЙЛ
Команда: Уэльс
Возраст: 28
Статистика в сборной: 68 матчей, 26 забитых мячей, 11 результативных передач
Левый вингер: АРЬЕН РОББЕН
Команда: Нидерланды
Возраст: 33
Статистика в сборной: 96 матчей, 37 забитых мячей, 30 результативных передач
Форвард: АЛЕКСИС САНЧЕС
Команда: Чили
Возраст: 28
Статистика в сборной: 115 матчей, 38 забитых мячей, 37 результативных передач
Форвард: ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ
Команда: Габон
Возраст: 28
Статистика в сборной: 49 матчей, 19 забитых мячей, 7 результативных передач
Итоговая схема:
Ближайший резерв: Ян Облак (Словения), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Наби Кейта (Гвинея), Даниэле Де Росси (Италия), Марек Гамшик (Словакия), Генрих Мхитарян (Армения), Рияд Махрез (Алжир), Эдин Джеко (Босния и Герцеговина).
Не пропустите: эксклюзивный материал о провале сборной Италии в отборе к Чемпионату Мира. | soccernews.ru
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