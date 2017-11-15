Сборная команда игроков, которые не поедут на Чемпионат Мира в Россию

Самой громкой сенсацией всего отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года стало непопадание на Мундиаль сборной Италии. Однако не только в составе "Скуадры Адзурры" есть звездные футболисты, которые вместе со своими национальными командами не смогли завоевать путевки на ЧМ. В подтверждение этому приведем сборную команду игроков, которых летом мы в России не увидим.

Вратарь: ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН

Команда: Италия

Возраст: 39

Статистика в сборной: 175 матчей, 124 пропущенных мяча, 63 матча "на ноль"

Правый защитник: АНТОНИО ВАЛЕНСИЯ

Команда: Эквадор

Возраст: 32

Статистика в сборной: 92 матча, 10 забитых мячей, 16 результативных передач

Центральный защитник: ЛЕОНАРДО БОНУЧЧИ

Команда: Италия

Возраст: 30

Статистика в сборной: 75 матчей, 5 забитых мячей, 3 результативные передачи

Центральный защитник: ДЖОРДЖИО КЬЕЛЛИНИ

Команда: Италия

Возраст: 33

Статистика в сборной: 96 матчей, 8 забитых мячей, 4 результативные передачи

Левый защитник: ДАВИД АЛАБА

Команда: Австрия

Возраст: 25

Статистика в сборной: 59 матчей, 11 забитых мячей, 14 результативных передач

Центральный полузащитник: МАРКО ВЕРРАТТИ

Команда: Италия

Возраст: 25

Статистика в сборной: 24 матча, 1 забитый мяч, 2 результативные передачи

Центральный полузащитник: АРТУРО ВИДАЛЬ

Команда: Чили

Возраст: 30

Статистика в сборной: 95 матчей, 23 забитых мяча, 13 результативных передач

Правый вингер: ГАРЕТ БЭЙЛ

Команда: Уэльс

Возраст: 28

Статистика в сборной: 68 матчей, 26 забитых мячей, 11 результативных передач

Левый вингер: АРЬЕН РОББЕН

Команда: Нидерланды

Возраст: 33

Статистика в сборной: 96 матчей, 37 забитых мячей, 30 результативных передач

Форвард: АЛЕКСИС САНЧЕС

Команда: Чили

Возраст: 28

Статистика в сборной: 115 матчей, 38 забитых мячей, 37 результативных передач

Форвард: ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ

Команда: Габон

Возраст: 28

Статистика в сборной: 49 матчей, 19 забитых мячей, 7 результативных передач

Итоговая схема:

Ближайший резерв: Ян Облак (Словения), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Наби Кейта (Гвинея), Даниэле Де Росси (Италия), Марек Гамшик (Словакия), Генрих Мхитарян (Армения), Рияд Махрез (Алжир), Эдин Джеко (Босния и Герцеговина).

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