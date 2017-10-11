Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию
На сегодняшний день известны не только 23 сборные, которые уже точно приедут в следующем году в Россию на Чемпионат Мира, но и те, кого мы на мундиале не увидим. И непосредственно среди последних наберется более чем серьезная команда из звезд, кто пропустит главный турнир четырехлетия из-за неудачной игры своей национальной сборной. Вот как она может выглядеть:
Вратарь: ЯН ОБЛАК (Словения)
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 40 миллионов евро
Статистика в сборной: 17 матчей
Кто перешел дорогу: Англия
Центральный защитник: СТЕФАН САВИЧ (Черногория)
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 30 миллионов евро
Статистика в сборной: 41 матч, 4 забитых мяча
Кто перешел дорогу: Польша, Дания
Центральный защитник: ВИРДЖИЛ ВАН ДЕЙК (Нидерланды)
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 30 миллионов евро
Статистика в сборной: 14 матчей
Кто перешел дорогу: Франция, Швеция
Центральный защитник: ДАВИД АЛАБА (Австрия)
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 38 миллионов евро
Статистика в сборной: 59 матчей, 11 забитых мячей
Кто перешел дорогу: Сербия, Ирландия
Центральный полузащитник: АРТУРО ВИДАЛЬ (Чили)
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 35 миллионов евро
Статистика в сборной: 95 матчей, 23 забитых мяча
Кто перешел дорогу: Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Перу
Центральный полузащитник: МАРЕК ХАМШИК (Словакия)
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 40 миллионов евро
Статистика в сборной: 95 матчей, 20 забитых мячей
Кто перешел дорогу: Англия
Центральный полузащитник: МИРАЛЕМ ПЬЯНИЧ (Босния и Герцеговина)
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 40 миллионов евро
Статистика в сборной: 76 матчей, 11 забитых мячей
Кто перешел дорогу: Бельгия, Греция
Правый вингер: АЛЕКСИС САНЧЕС (Чили)
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 65 миллионов евро
Статистика в сборной: 115 матчей, 38 забитых мячей
Кто перешел дорогу: Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Перу
Левый вингер: ГАРЕТ БЭЙЛ (Уэльс)
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 80 миллионов евро
Статистика в сборной: 68 матчей, 26 забитых мячей
Кто перешел дорогу: Сербия, Ирландия
Форвард: ЭДИН ДЖЕКО (Босния и Герцеговина)
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 22 миллиона евро
Статистика в сборной: 89 матчей, 52 забитых мяча
Кто перешел дорогу: Бельгия, Греция
Форвард: ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ (Габон)
Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 65 миллионов евро
Статистика в сборной: 49 матчей, 19 забитых мячей
Кто перешел дорогу: Марокко, Кот-д'Ивуар
Итоговая схема:
Не пропустите: главные итоги заключительного тура европейского отборочного турнира к Чемпионату Мира. | soccernews.ru
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