Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

На сегодняшний день известны не только 23 сборные, которые уже точно приедут в следующем году в Россию на Чемпионат Мира, но и те, кого мы на мундиале не увидим. И непосредственно среди последних наберется более чем серьезная команда из звезд, кто пропустит главный турнир четырехлетия из-за неудачной игры своей национальной сборной. Вот как она может выглядеть:

Вратарь: ЯН ОБЛАК (Словения)

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 40 миллионов евро

Статистика в сборной: 17 матчей

Кто перешел дорогу: Англия

Центральный защитник: СТЕФАН САВИЧ (Черногория)

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 30 миллионов евро

Статистика в сборной: 41 матч, 4 забитых мяча

Кто перешел дорогу: Польша, Дания

Центральный защитник: ВИРДЖИЛ ВАН ДЕЙК (Нидерланды)

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 30 миллионов евро

Статистика в сборной: 14 матчей

Кто перешел дорогу: Франция, Швеция

Центральный защитник: ДАВИД АЛАБА (Австрия)

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 38 миллионов евро

Статистика в сборной: 59 матчей, 11 забитых мячей

Кто перешел дорогу: Сербия, Ирландия

Центральный полузащитник: АРТУРО ВИДАЛЬ (Чили)

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 35 миллионов евро

Статистика в сборной: 95 матчей, 23 забитых мяча

Кто перешел дорогу: Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Перу

Центральный полузащитник: МАРЕК ХАМШИК (Словакия)

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 40 миллионов евро

Статистика в сборной: 95 матчей, 20 забитых мячей

Кто перешел дорогу: Англия

Центральный полузащитник: МИРАЛЕМ ПЬЯНИЧ (Босния и Герцеговина)

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 40 миллионов евро

Статистика в сборной: 76 матчей, 11 забитых мячей

Кто перешел дорогу: Бельгия, Греция

Правый вингер: АЛЕКСИС САНЧЕС (Чили)

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 65 миллионов евро

Статистика в сборной: 115 матчей, 38 забитых мячей

Кто перешел дорогу: Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Перу

Левый вингер: ГАРЕТ БЭЙЛ (Уэльс)

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 80 миллионов евро

Статистика в сборной: 68 матчей, 26 забитых мячей

Кто перешел дорогу: Сербия, Ирландия

Форвард: ЭДИН ДЖЕКО (Босния и Герцеговина)

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 22 миллиона евро

Статистика в сборной: 89 матчей, 52 забитых мяча

Кто перешел дорогу: Бельгия, Греция

Форвард: ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ (Габон)

Трансферная стоимость (согласно TransferMarkt): 65 миллионов евро

Статистика в сборной: 49 матчей, 19 забитых мячей

Кто перешел дорогу: Марокко, Кот-д'Ивуар

Итоговая схема:

Не пропустите: главные итоги заключительного тура европейского отборочного турнира к Чемпионату Мира. | soccernews.ru