Сборная команда, составленная из игроков, которых этим летом не удалось приобрести "Барселоне"
После неудачного минувшего сезона каталонская "Барселона" и так строила достаточно серьезные планы на летнее трансферное окно, обозначив своими главными целями покупку правого защитника и центрального полузащитника. После же того, как команду неожиданно решил покинуть Неймар, "сине-гранатовые" и вовсе стали главным игроком на трансферном рынке, пытаясь не только найти ему достойную замену, но и приобрести футболистов на другие позиции. В итоге, клубу с большим трудом удалось заполучить Паулиньо и Усмана Дембеле, а еще чуть раньше - Жерара Деулофеу и Нелсона Семеду.
Здесь же мы вспомним игроков, за которыми "Барса" "охотилась", но так и не смогла подписать, составив из них целую довольно боеспособную команду.
Вратарь: ЭДЕРСОН
Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: "Бенфика"
Текущий клуб: "Манчестер Сити"
За сколько ушел: 40 миллионов евро
Правый защитник: ЭКТОР БЕЛЬЕРИН
Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: "Арсенал"
Текущий клуб: "Арсенал"
За сколько ушел: -
Центральный защитник: ИНЬИГО МАРТИНЕС
Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: "Реал Сосьедад"
Текущий клуб: "Реал Сосьедад"
За сколько ушел: -
Центральный защитник: ДАВИНСОН САНЧЕС
Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: "Аякс"
Текущий клуб: "Тоттенхэм"
За сколько ушел: 40 миллионов евро
Левый защитник: ТЕО ЭРНАНДЕС
Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: "Алавес"
Текущий клуб: "Реал"
За сколько ушел: 30 миллионов евро
Центральный полузащитник: ЖАН-МИШЕЛЬ СЕРИ
Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: "Ницца"
Текущий клуб: "Ницца"
За сколько ушел: -
Центральный полузащитник: МАРКО ВЕРРАТТИ
Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: ПСЖ
Текущий клуб: ПСЖ
За сколько ушел: -
Центральный полузащитник: ФИЛИППЕ КОУТИНЬО
Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: "Ливерпуль"
Текущий клуб: "Ливерпуль"
За сколько ушел: -
Правый вингер: АНХЕЛЬ ДИ МАРИЯ
Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: ПСЖ
Текущий клуб: ПСЖ
За сколько ушел: -
Левый вингер: РИЯД МАХРЕЗ
Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: "Лестер"
Текущий клуб: "Лестер"
За сколько ушел: -
Форвард: ПАУЛО ДИБАЛА
Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: "Ювентус"
Текущий клуб: "Ювентус"
За сколько ушел: -.
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|3
|9
|2
|Реал Сосьедад
|3
|9
|3
|Севилья
|3
|7
|4
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|5
|Леганес
|3
|6
|6
|Атлетико Мадрид
|3
|5
|7
|Реал Мадрид
|3
|5
|8
|Леванте
|3
|5
|9
|Валенсия
|3
|5
|10
|Хетафе
|3
|4
|11
|Жирона
|3
|4
|12
|Сельта Виго
|3
|3
|13
|Вильярреал
|3
|3
|14
|Бетис
|3
|3
|15
|Эйбар
|3
|3
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|3
|1
|17
|Эспаньол
|3
|1
|18
|Малага
|2
|0
|19
|Алавес
|3
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0