Сборная команда, составленная из игроков, которых этим летом не удалось приобрести "Барселоне"

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Сборная команда, составленная из игроков, которых этим летом не удалось приобрести "Барселоне"После неудачного минувшего сезона каталонская "Барселона" и так строила достаточно серьезные планы на летнее трансферное окно, обозначив своими главными целями покупку правого защитника и центрального полузащитника. После же того, как команду неожиданно решил покинуть Неймар, "сине-гранатовые" и вовсе стали главным игроком на трансферном рынке, пытаясь не только найти ему достойную замену, но и приобрести футболистов на другие позиции. В итоге, клубу с большим трудом удалось заполучить Паулиньо и Усмана Дембеле, а еще чуть раньше - Жерара Деулофеу и Нелсона Семеду

Здесь же мы вспомним игроков, за которыми "Барса" "охотилась", но так и не смогла подписать, составив из них целую довольно боеспособную команду.

Вратарь: ЭДЕРСОН

Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: "Бенфика"

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

За сколько ушел: 40 миллионов евро

Правый защитник: ЭКТОР БЕЛЬЕРИН

Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: "Арсенал"

Текущий клуб: "Арсенал"

За сколько ушел: -

Центральный защитник: ИНЬИГО МАРТИНЕС

Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: "Реал Сосьедад"

Текущий клуб: "Реал Сосьедад"

За сколько ушел: -

Центральный защитник: ДАВИНСОН САНЧЕС

Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: "Аякс"

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

За сколько ушел: 40 миллионов евро

Левый защитник: ТЕО ЭРНАНДЕС

Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: "Алавес"

Текущий клуб: "Реал"

За сколько ушел: 30 миллионов евро

Центральный полузащитник: ЖАН-МИШЕЛЬ СЕРИ

Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: "Ницца"

Текущий клуб: "Ницца"

За сколько ушел: -

Центральный полузащитник: МАРКО ВЕРРАТТИ

Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: ПСЖ

Текущий клуб: ПСЖ

За сколько ушел: -

Центральный полузащитник: ФИЛИППЕ КОУТИНЬО

Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: "Ливерпуль"

Текущий клуб: "Ливерпуль"

За сколько ушел: -

Правый вингер: АНХЕЛЬ ДИ МАРИЯ

Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: ПСЖ

Текущий клуб: ПСЖ

За сколько ушел: -

Левый вингер: РИЯД МАХРЕЗ

Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: "Лестер"

Текущий клуб: "Лестер"

За сколько ушел: -

Форвард: ПАУЛО ДИБАЛА

Клуб, за который выступал в сезоне 2016/2017: "Ювентус"

Текущий клуб: "Ювентус"

За сколько ушел: -.

Итоговая схема:

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