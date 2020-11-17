Сборная Кореи обыграла Катар в товарищеском матче

Теги южная кореякатар

Сборная Кореи обыграла Катар в товарищеском матче

Сборная Кореи обыграла Катар в товарищеском матче.

В составе корейцев голами отметились нападающий "Лейпцига" Хван Хи Чхан и полузащитник Нам Тхэ Хи.

Корея - Катар - 2:1 (2:1)

Голы: Хван Хи Чхан, 1 - 1:0, Альмоэз, 10 - 1:1, Нам Тхэ Хи, 37 - 2:1.

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