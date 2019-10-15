Сборная Косово одержала победу над Черногорией
Сборная Косово одержала уверенную победу над Черногорией в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Косово - Черногория - 2:0 (2:0)
Голы: Ррахмани, 10 - 1:0, Муричи, 35 - 2:0.
Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Хадергьонай, Войвода (Жегрова, 88), В.Бериша, Шала (Раскай, 82), Целина (Хасани, 90+2), Кололли, Рашица, Муричи.
Черногория: Петкович (Миятович, 15), Симич, Марушич, Булатович, Косович (Бечирай, 46), Йовович (Янкович, 74), Вукчевич, Лагатор, Шчекич, Больевич, Мугоша.
Черногория с 3 баллами занимает 4 место в группе A. У Косово 11 очков и 3 позиция.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3