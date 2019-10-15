Сборная Косово одержала победу над Черногорией

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Сборная Косово одержала победу над Черногорией

Сборная Косово одержала уверенную победу над Черногорией в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Косово - Черногория - 2:0 (2:0)

Голы: Ррахмани, 10 - 1:0, Муричи, 35 - 2:0.

Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Хадергьонай, Войвода (Жегрова, 88), В.Бериша, Шала (Раскай, 82), Целина (Хасани, 90+2), Кололли, Рашица, Муричи.

Черногория: Петкович (Миятович, 15), Симич, Марушич, Булатович, Косович (Бечирай, 46), Йовович (Янкович, 74), Вукчевич, Лагатор, Шчекич, Больевич, Мугоша.

Черногория с 3 баллами занимает 4 место в группе A. У Косово 11 очков и 3 позиция. 

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