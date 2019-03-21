Сборная Косово упустила победу над Данией в товарищеском матче
В рамках товарищеского матча сборная Косово сыграла вничью с Данией.
Косово - Дания 2:2
Голы: Ррахмани, 42 - 1:0, Эриксен (пен), 63 - 1:1, Целина, 66 - 2:1, Хёйбьерг, 90 - 2:2
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