Сборная Косово в товарищеском матче перестреляла Латвию

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Сборная Косово в товарищеском матче перестреляла Латвию

В рамках товарищеской встречи сборная Косово одержала победу над Латвией.

Косово - Латвия 4:3

Голы: Клюшкин, 11 - 0:1, Ррахмани, 13 - 1:1, Шабала, 30 - 1:2, Мурики, 45 - 2:2, Синельников, 59 - 2:3, Рашани, 86 - 3:3, Халими, 90 - 4:3

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