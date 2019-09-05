Сборная Коста-Рики лишилась главного тренера по необычной причине

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Сборная Коста-Рики лишилась главного тренера по необычной причине

Наставник сборной Коста-Рики Густаво Матосас ушёл с занимаемой должности, сообщает Goal.com.

По информации источника, тренер принял такое решение, поскольку посчитал работу с национальной командой скучной.

"Не знал, что возглавлять сборную так скучно. Я не работаю с игроками ежедневно и не чувствую продуктивность. Порой мне кажется, что я нахожусь в отпуске. Думал, что это не станет проблемой, но я изо дня в день скучаю. Приходится убивать время просмотром фильмов или играми. Мне такая жизнь не нравится", - сказал Матосас.

52-летний аргентинец тренировал сборную Коста-Рики с октября прошлого года и дошёл с командой до 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ.

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