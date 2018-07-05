Сборная Коста-Рики осталась без главного тренера

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Сборная Коста-Рики осталась без главного тренера

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес покинул свой пост.

Костариканская федерация футбола решила не продлевать контракт с 53-летним специалистом.

Напомним, что "Лос Тикос" провалили ЧМ-2018, заняв последнее место в своей группе.

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