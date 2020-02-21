Сборная Кот-д’Ивуара осталась без главного тренера
Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Ибраим Камара покинул своей пост. Об этом сообщается на официальном сайте ивуарийской Федерации футбола.
Fin de collaboration FIF-Sélectionneur Kamara Ibrahim pic.twitter.com/L6NxLqHAcu— FIFCI (@FIFCI_tweet) February 20, 2020
Стороны расторгли договор по общему согласию.
Камара тренировал команду с лета 2018 года. Под его руководством сборная Кот-д’Ивуара дошла до 1/4 финала Кубка африканских наций в 2019 году.
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