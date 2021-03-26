Сборная Кюрасао разгромно победила в первом матче при Хиддинке

Теги кюрасаосент-винсент и гренадиныгус хиддинк

Сборная Кюрасао разгромно победила в первом матче при Хиддинке

Фото Reuters

В матче квалификации ЧМ-2022 сборная Кюрасао разгромила Сент-Винсент и Гренадины со счётом 5:0.

Эта игра стала дебютной для Гуса Хиддинка. Он возглавил сборную Кюрасао в августе 2020 года.

Контракт 74-летнего голландца рассчитан до завершения ЧМ-2022.

Следующий соперник Кюрасао - Куба. Матч состоится в ночь с 28 на 29 марта.

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