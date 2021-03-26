Сборная Кюрасао разгромно победила в первом матче при Хиддинке
Фото Reuters
В матче квалификации ЧМ-2022 сборная Кюрасао разгромила Сент-Винсент и Гренадины со счётом 5:0.
Эта игра стала дебютной для Гуса Хиддинка. Он возглавил сборную Кюрасао в августе 2020 года.
Контракт 74-летнего голландца рассчитан до завершения ЧМ-2022.
Следующий соперник Кюрасао - Куба. Матч состоится в ночь с 28 на 29 марта.
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|Гондурас
|6
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|Канада
|6
|7
|4
|Сальвадор
|6
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|Коста-Рика
|6
|16
|2
|Панама
|6
|10
|3
|Гаити
|6
|4
|4
|Ямайка
|6
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|США
|6
|13
|2
|Тринидад и Тобаго
|6
|11
|3
|Гватемала
|6
|10
|4
|Сент-Винсент и Гренадины
|6
|0