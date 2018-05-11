Сборная Латвии получила нового тренера

Теги латвия

Сборная Латвии получила нового тренераНовым главным тренером сборной Латвии назначен финский специалист Миксу Паателайнен.

Контракт с 51-летним специалистом рассчитан до конца розыгрыша Лиги наций. Соглашение будет продлено, если латвийцы займут в своей подгруппе первое место.

Ранее Паателайнен работал со сборной Финляндии.

Прошлый главный тренер сборной Александр Старков был отправлен в отставку месяц назад.

Читайте: Победа над Латвией стала для сборной Гибралтара второй в истории | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов