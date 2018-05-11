Сборная Латвии получила нового тренера

Новым главным тренером сборной Латвии назначен финский специалист Миксу Паателайнен.

Контракт с 51-летним специалистом рассчитан до конца розыгрыша Лиги наций. Соглашение будет продлено, если латвийцы займут в своей подгруппе первое место.

Ранее Паателайнен работал со сборной Финляндии.

Прошлый главный тренер сборной Александр Старков был отправлен в отставку месяц назад.

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