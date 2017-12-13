Сборная лучших игроков первой половины сезона РФПЛ

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Сборная лучших игроков первой половины сезона РФПЛИзвестный статистический портал WhoScored представил сборную лучших игроков первой половины сезона РФПЛ. Вот как она выглядит.

Вратарь - АЛЕКСАНДР БЕЛЕНОВ ("Уфа")

Сыгранные матчи (минуты) - 20 (1 800)

Пропущенные голы - 22

Средняя оценка - 6,97

Правый защитник - ВЛАДИСЛАВ ИГНАТЬЕВ ("Локомотив")

Сыгранные матчи (минуты) - 16 (1 379)

Забитые мячи - 0

Ассисты 1

Средняя оценка - 7,13

Центральный защитник - СОЛОМОН КВЕРКВЕЛИЯ ("Локомотив")

Сыгранные матчи (минуты) - 20 (1 800)

Забитые мячи - 2

Ассисты 0

Средняя оценка - 7,30

Центральный защитник - АЛЕКСАНДР МАРТЫНОВИЧ ("Краснодар")

Сыгранные матчи (минуты) - 13 (1 138)

Забитые мячи - 1

Ассисты 1

Средняя оценка - 7,34

Левый защитник - ДОМЕНИКО КРИШИТО ("Зенит")

Сыгранные матчи (минуты) - 20 (1 800)

Забитые мячи - 3

Ассисты 2

Средняя оценка - 7,58

Правый полузащитник - АЛЕКСАНДР КОКОРИН ("Зенит")

Сыгранные матчи (минуты) - 20 (1 797)

Забитые мячи - 10

Ассисты 3

Средняя оценка - 7,41

Центральный полузащитник - САМБА СОУ ("Динамо")

Сыгранные матчи (минуты) - 12 (1 032)

Забитые мячи - 0

Ассисты 2

Средняя оценка - 7,41

Центральный полузащитник - ЛЕАНДРО ПАРЕДЕС ("Зенит")

Сыгранные матчи (минуты) - 16 (1 484)

Забитые мячи - 3

Ассисты 2

Средняя оценка - 7,30

Левый полузащитник - КВИНСИ ПРОМЕС ("Спартак")

Сыгранные матчи (минуты) - 16 (1 494)

Забитые мячи - 10

Ассисты 6

Средняя оценка - 7,69

Форвард - ФЕДОР СМОЛОВ ("Краснодар")

Сыгранные матчи (минуты) - 12 (1 108)

Забитые мячи - 10

Ассисты 2

Средняя оценка - 7,48

Форвард - ЛУИС АДРИАНО ("Спартак")

Сыгранные матчи (минуты) - 17 (1 430)

Забитые мячи - 7

Ассисты 6

Средняя оценка - 7,41

Итоговая схема:

Не пропустите: топ-сборная первой половины сезона от CIES Football Observatory. | soccernews.ru

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