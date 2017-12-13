Сборная лучших игроков первой половины сезона РФПЛ
Известный статистический портал WhoScored представил сборную лучших игроков первой половины сезона РФПЛ. Вот как она выглядит.
Вратарь - АЛЕКСАНДР БЕЛЕНОВ ("Уфа")
Сыгранные матчи (минуты) - 20 (1 800)
Пропущенные голы - 22
Средняя оценка - 6,97
Правый защитник - ВЛАДИСЛАВ ИГНАТЬЕВ ("Локомотив")
Сыгранные матчи (минуты) - 16 (1 379)
Забитые мячи - 0
Ассисты - 1
Средняя оценка - 7,13
Центральный защитник - СОЛОМОН КВЕРКВЕЛИЯ ("Локомотив")
Сыгранные матчи (минуты) - 20 (1 800)
Забитые мячи - 2
Ассисты - 0
Средняя оценка - 7,30
Центральный защитник - АЛЕКСАНДР МАРТЫНОВИЧ ("Краснодар")
Сыгранные матчи (минуты) - 13 (1 138)
Забитые мячи - 1
Ассисты - 1
Средняя оценка - 7,34
Левый защитник - ДОМЕНИКО КРИШИТО ("Зенит")
Сыгранные матчи (минуты) - 20 (1 800)
Забитые мячи - 3
Ассисты - 2
Средняя оценка - 7,58
Правый полузащитник - АЛЕКСАНДР КОКОРИН ("Зенит")
Сыгранные матчи (минуты) - 20 (1 797)
Забитые мячи - 10
Ассисты - 3
Средняя оценка - 7,41
Центральный полузащитник - САМБА СОУ ("Динамо")
Сыгранные матчи (минуты) - 12 (1 032)
Забитые мячи - 0
Ассисты - 2
Средняя оценка - 7,41
Центральный полузащитник - ЛЕАНДРО ПАРЕДЕС ("Зенит")
Сыгранные матчи (минуты) - 16 (1 484)
Забитые мячи - 3
Ассисты - 2
Средняя оценка - 7,30
Левый полузащитник - КВИНСИ ПРОМЕС ("Спартак")
Сыгранные матчи (минуты) - 16 (1 494)
Забитые мячи - 10
Ассисты - 6
Средняя оценка - 7,69
Форвард - ФЕДОР СМОЛОВ ("Краснодар")
Сыгранные матчи (минуты) - 12 (1 108)
Забитые мячи - 10
Ассисты - 2
Средняя оценка - 7,48
Форвард - ЛУИС АДРИАНО ("Спартак")
Сыгранные матчи (минуты) - 17 (1 430)
Забитые мячи - 7
Ассисты - 6
Средняя оценка - 7,41
Итоговая схема:
Не пропустите: топ-сборная первой половины сезона от CIES Football Observatory. | soccernews.ru
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"Ньюкасл" - "Эвертон" - 0:1, "Саутгемптон" - "Лестер" - 1:4 (обзоры)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12