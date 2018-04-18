Сборная лучших игроков первых трех месяцев 2018-го года

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Сборная лучших игроков первых трех месяцев 2018-го годаСпециалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.

В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.

Вот как выглядит команда, составленная из лучших игроков на своих позициях.

Вратарь: УГО ЛЬОРИС ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 84,1

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,75

Сыграл матчей: 11

Пропустил мячей: 8

Сухих матчей: 6

Правый защитник: ДАНИ КАРВАХАЛЬ ("Реал")

Рейтинг выступления: 86,6

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,23

Сыграл матчей: 16

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,7

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,9

Центральный защитник: КАЛИДУ КУЛИБАЛИ ("Наполи")

Рейтинг выступления: 90,4

Рейтинг выступления (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,94

Сыграл матчей: 12

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,8

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,3

Центральный защитник: ДАВИНСОН САНЧЕС ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 88,5

Рейтинг выступления (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,89

Сыграл матчей: 13

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,3

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,4

Левый защитник: МАРИО РУИ ("Наполи")

Рейтинг выступления: 88,2

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,78

Сыграл матчей: 13

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,0

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 0,4

Центральный полузащитник: КРИСТИАН ЭРИКСЕН ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 89,9

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,34

Сыграл матчей: 13

Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 58,3

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,6

Процент точности передач: 82,3%

Забил мячей: 5

Отдал результативных передач: 3

Центральный полузащитник: ТОНИ КРООС ("Реал")

Рейтинг выступления: 92,8

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,46

Сыграл матчей: 10

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,0

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 0,6

Забил мячей: 2

Отдал результативных передач: 6

Правый вингер: ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ("Барселона")

Рейтинг выступления: 93,7

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 8,60

Сыграл матчей: 19

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 5,4

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,3

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 4,9

Забил мячей: 17

Отдал результативных передач: 9

Левый вингер: МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")

Рейтинг выступления: 89,9

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,83

Сыграл матчей: 13

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,8

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,8

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,3

Забил мячей: 14

Отдал результативных передач: 4

Форвард: ГОНСАЛО ИГУАИН ("Ювентус")

Рейтинг выступления: 87,4

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,34

Сыграл матчей: 14

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,8

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,0

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,6

Забил мячей: 10

Отдал результативных передач: 3

Форвард: КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ("Реал")

Рейтинг выступления: 90,8

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 8,16

Сыграл матчей: 13

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 6,8

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,5

Забил мячей: 21

Отдал результативных передач: 3

Итоговая схема:

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топ-10 лучших форвардов первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

топ-10 лучших вингеров первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

топ-10 лучших центральных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

топ-10 лучших опорных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

топ-10 лучших крайних защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

топ-10 лучших голкиперов первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory. | soccernews.ru

комментарии
РМ

А Мессий тут за какие заслуги (везде запихнут его и напы и полузащиту главное чтобы он был, скоро и до защиты и до голкипера дойдут если не найдется место для него места в нападений или полузащите)

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

хет трик леганесу тебе не о чем не говорит?)

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

13 матчей и 21 гол, просто космос какой то. в Футболе, такие цифры, глаза режут

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