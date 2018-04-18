Сборная лучших игроков первых трех месяцев 2018-го года
Специалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.
В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.
Вот как выглядит команда, составленная из лучших игроков на своих позициях.
Вратарь: УГО ЛЬОРИС ("Тоттенхэм")
Рейтинг выступления: 84,1
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,75
Сыграл матчей: 11
Пропустил мячей: 8
Сухих матчей: 6
Правый защитник: ДАНИ КАРВАХАЛЬ ("Реал")
Рейтинг выступления: 86,6
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,23
Сыграл матчей: 16
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,7
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,9
Центральный защитник: КАЛИДУ КУЛИБАЛИ ("Наполи")
Рейтинг выступления: 90,4
Рейтинг выступления (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,94
Сыграл матчей: 12
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,8
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,3
Центральный защитник: ДАВИНСОН САНЧЕС ("Тоттенхэм")
Рейтинг выступления: 88,5
Рейтинг выступления (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,89
Сыграл матчей: 13
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,3
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,4
Левый защитник: МАРИО РУИ ("Наполи")
Рейтинг выступления: 88,2
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,78
Сыграл матчей: 13
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,0
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 0,4
Центральный полузащитник: КРИСТИАН ЭРИКСЕН ("Тоттенхэм")
Рейтинг выступления: 89,9
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,34
Сыграл матчей: 13
Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 58,3
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,6
Процент точности передач: 82,3%
Забил мячей: 5
Отдал результативных передач: 3
Центральный полузащитник: ТОНИ КРООС ("Реал")
Рейтинг выступления: 92,8
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,46
Сыграл матчей: 10
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,0
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 0,6
Забил мячей: 2
Отдал результативных передач: 6
Правый вингер: ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ("Барселона")
Рейтинг выступления: 93,7
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 8,60
Сыграл матчей: 19
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 5,4
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,3
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 4,9
Забил мячей: 17
Отдал результативных передач: 9
Левый вингер: МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")
Рейтинг выступления: 89,9
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,83
Сыграл матчей: 13
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,8
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,8
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,3
Забил мячей: 14
Отдал результативных передач: 4
Форвард: ГОНСАЛО ИГУАИН ("Ювентус")
Рейтинг выступления: 87,4
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,34
Сыграл матчей: 14
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,8
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,0
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,6
Забил мячей: 10
Отдал результативных передач: 3
Форвард: КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ("Реал")
Рейтинг выступления: 90,8
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 8,16
Сыграл матчей: 13
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 6,8
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,5
Забил мячей: 21
Отдал результативных передач: 3
Итоговая схема:
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топ-10 лучших вингеров первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
топ-10 лучших центральных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
топ-10 лучших опорных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
топ-10 лучших крайних защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
топ-10 лучших голкиперов первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|34
|70
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|33
|60
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|33
|52
|8
|Лестер Сити
|33
|43
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|35
|15
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|33
|28
|19
|Сток Сити
|34
|28
|20
|Вест Бромвич Альбион
|34
|24