Сборная Люксембурга обжалует результат матча квалификации Евро-2020 с Украиной



Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп сообщил, что он подаст жалобу на итог матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной (1:2) из-за участия в игре бразильского форварда Жуниора Мораеса.

"В течение дня мы направим протест по делу Мораеса", - приводит слова Филиппа RTL.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Украины, возможно, оформила натурализацию Мораеса с ошибкой. Если вина украинцев будет доказана, то команде присудят технические поражения в матчах с Португалией (0:0) и Люксембургом.

При этом, в ФФУ уверены, что все было сделано легитимно.

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