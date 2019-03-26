Сборная Люксембурга обжалует результат матча квалификации Евро-2020 с Украиной
Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп сообщил, что он подаст жалобу на итог матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной (1:2) из-за участия в игре бразильского форварда Жуниора Мораеса.
"В течение дня мы направим протест по делу Мораеса", - приводит слова Филиппа RTL.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Украины, возможно, оформила натурализацию Мораеса с ошибкой. Если вина украинцев будет доказана, то команде присудят технические поражения в матчах с Португалией (0:0) и Люксембургом.
При этом, в ФФУ уверены, что все было сделано легитимно.
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|2
|6
|2
|Болгария
|2
|2
|3
|Косово
|1
|1
|4
|Черногория
|2
|1
|5
|Чехия
|1
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|Группа B
|М
|О
|1
|Украина
|2
|4
|2
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|2
|3
|3
|Португалия
|2
|2
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|Сербия
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|1
|5
|Литва
|1
|0
|Группа C
|М
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|Северная Ирландия
|2
|6
|2
|Нидерланды
|2
|3
|3
|Германия
|1
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|4
|Эстония
|1
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|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Швейцария
|1
|3
|2
|Ирландия
|1
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|3
|Дания
|0
|0
|4
|Гибралтар
|1
|0
|5
|Грузия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Словакия
|2
|3
|2
|Уэльс
|1
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|Венгрия
|2
|3
|5
|Азербайджан
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мальта
|1
|3
|2
|Испания
|1
|3
|3
|Швеция
|1
|3
|4
|Фарерские острова
|1
|0
|5
|Норвегия
|1
|0
|6
|Румыния
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|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|2
|6
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|Израиль
|2
|4
|3
|Македония
|2
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|4
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|2
|5
|Австрия
|2
|0
|6
|Латвия
|2
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|М
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|1
|Франция
|2
|6
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|Турция
|2
|6
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|Албания
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|5
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|0
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|О
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