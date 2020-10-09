Сборная Македонии победила Косово в полуфинале плей-офф за выход на Евро
Сборная Македонии обыграла Косово в полуфинале плей-офф за выход на Евро.
Македония - Косово - 2:1 (2:1)
Голы: Кололли, 16 (в свои ворота) - 1:0, Хадергьонай, 29 - 1:1, Велковски, 33 - 2:1.
Македония: Димитриевски, Ристовски (Костадинов, 88), Велковски, Муслиу, Бейтулаи (Ристевски, 51), Адеми (Спировски, 80), Алиоски, Барди, Николов, Пандев (Тричковски, 80), Несторовски (Трайковски, 88).
Косово: Мурич, Алити, Хадергьонай, Войвода (Жегрова, 64), Дрешевич, Бериша, Шала (Пакарада, 87), Целина (Кастрати, 75), Зенели, Кололли, Нухиу (Рашани, 46).
В финальном матче македонцы встретятся с Грузией. Финальный матч должен состояться 12 ноября.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3