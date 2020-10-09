Сборная Македонии победила Косово в полуфинале плей-офф за выход на Евро

Теги косовомакедония

Сборная Македонии победила Косово в полуфинале плей-офф за выход на Евро

Сборная Македонии обыграла Косово в полуфинале плей-офф за выход на Евро.

Македония - Косово - 2:1 (2:1)

Голы: Кололли, 16 (в свои ворота) - 1:0, Хадергьонай, 29 - 1:1, Велковски, 33 - 2:1.

Македония: Димитриевски, Ристовски (Костадинов, 88), Велковски, Муслиу, Бейтулаи (Ристевски, 51), Адеми (Спировски, 80), Алиоски, Барди, Николов, Пандев (Тричковски, 80), Несторовски (Трайковски, 88).

Косово: Мурич, Алити, Хадергьонай, Войвода (Жегрова, 64), Дрешевич, Бериша, Шала (Пакарада, 87), Целина (Кастрати, 75), Зенели, Кололли, Нухиу (Рашани, 46).

В финальном матче македонцы встретятся с Грузией. Финальный матч должен состояться 12 ноября.

Не пропустите: Молодежная сборная Хорватии разгромила команду Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2021| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 8 октября

Главные новости дня: 8 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов