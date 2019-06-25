Сборная Мали разгромила Мавританию в Кубке Африки

Сборная Мали переиграла Мавританию в матче первого тура группового турнира Кубка африканских наций.

Сборная Мали занимает 1 место в группе Е, набрав 3 очка. У Мавритании 0 очков.

Мали - Мавритания - 4:1 (2:0)

Голы: Диаби, 37 - 1:0, Марега, 45 (с пенальти) - 2:0, А.Траоре, 55 - 3:0, Хасен, 72 (с пенальти) - 3:1, А.Траоре, 73 - 4:1.

Мали: Дж.Диарра, Ваге, Коне, А.Траоре, А.Траоре (Думбья, 61), Самассеку, Л.Кулибали, Фофана, Диаби (А.Айдара, 87), Марега, Дженепо (А.Траоре, 61).

Мавритания: Сулейман, А.Ба, Абейд, Н`Диай, Абу Демба (М.Диав, 53), Камара (Гуйе, 82), Хасен, И.Кулибали (Мулай Ахмед, 46), Деллаи, А.Ба, Диаките.

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