Сборная Мали разгромила Мавританию в Кубке Африки
Сборная Мали переиграла Мавританию в матче первого тура группового турнира Кубка африканских наций.
Сборная Мали занимает 1 место в группе Е, набрав 3 очка. У Мавритании 0 очков.
Мали - Мавритания - 4:1 (2:0)
Голы: Диаби, 37 - 1:0, Марега, 45 (с пенальти) - 2:0, А.Траоре, 55 - 3:0, Хасен, 72 (с пенальти) - 3:1, А.Траоре, 73 - 4:1.
Мали: Дж.Диарра, Ваге, Коне, А.Траоре, А.Траоре (Думбья, 61), Самассеку, Л.Кулибали, Фофана, Диаби (А.Айдара, 87), Марега, Дженепо (А.Траоре, 61).
Мавритания: Сулейман, А.Ба, Абейд, Н`Диай, Абу Демба (М.Диав, 53), Камара (Гуйе, 82), Хасен, И.Кулибали (Мулай Ахмед, 46), Деллаи, А.Ба, Диаките.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уганда
|1
|3
|2
|Египет
|1
|3
|3
|Зимбабве
|1
|0
|4
|Демократическая Республика Конго
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Нигерия
|1
|3
|2
|Гвинея
|1
|1
|3
|Мадагаскар
|1
|1
|4
|Бурунди
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Кения
|1
|0
|4
|Танзания
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Кот-д’Ивуар
|1
|3
|2
|Марокко
|1
|3
|3
|Намибия
|1
|0
|4
|Южно-Африканская Республика
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Ангола
|1
|1
|2
|Тунис
|1
|1
|3
|Мали
|0
|0
|4
|Мавритания
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Бенин
|0
|0
|2
|Камерун
|0
|0
|3
|Гана
|0
|0
|4
|Гвинея-Бисау
|0
|0