Сборная Мальты впервые за шесть лет выиграла в официальном матче

В рамках первого тура квалификации Евро-2020 сборная Мальты дома взяла верх над Фарерскими островами со счётом 2:1.

Это первая победа мальтийцев в официальных матчах за последние шесть лет. В последний раз команда выигрывала у Армении 7 июня 2013 года.

Кроме того, Мальта впервые за 13 лет победила в официальном матче на своём поле. В 2006 году в родных стенах была повержена Венгрия.

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