Сборная Мальты забила в пяти матчах подряд

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Сборная Мальты продлила свою результативную серию в матче 1-го тура квалификации ЧМ-2022 против России (1:3).

Нападающий Джозеф Мбонг забил россиянам в начале второго тайма. Таким образом, команда из островного государства не уходит с поля без гола в пяти играх кряду.

Ранее мальтийцы отличились в матчах с Лихтенштейном, Андоррой, Латвией и Фарерскими островами.

Следующий соперник сборной Мальты - Словакия. Встреча состоится в субботу, 27 марта, в 22:45 мск.

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