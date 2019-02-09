Сборная Марокко готова заплатить крупную сумму ради участия звезды "Барселоны" в товарищеском матче

Теги лионель мессиаргентинамарокко

Сборная Марокко готова заплатить крупную сумму ради участия звезды "Барселоны" в товарищеском матче

Федерация футбола Марокко готова заплатить 450 тыс. евро за то, чтобы Месси участвовал в товарищеском матче, передает AS. 

Встреча сборных Марокко и Аргентины пройдет 26 марта на стадионе "Принц Мула Абдулла" в Рабате.

Ранее в СМИ писали о том, что Месси, скорее всего, вернется в сборную.

Напомним, после Чемпионата Мира Месси взял паузу в выступлениях за свою сборную до 2019-го года.

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