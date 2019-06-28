Сборная Марокко минимально обыграла Кот-д'Ивуар в Кубке Африки
Сборная Марокко минимально обыграла Кот-д'Ивуар в матче второго тура группового турнира Кубка Африки.
Победный гол забил нападающий Юссеф Эн-Несири.
Марокко лидирует в группе D, набрав 6 баллов. Ивуарийцы с 3 баллами занимает 2 место.
Марокко – Кот-д`Ивуар – 1:0 (1:0)
Гол: Эн-Несири, 23.
Марокко: Буну, Дирар, Бенатиа, Саисс, Хакими, Эль-Ахмади, Буссуфа (Да Кошта, 90+3), Амрабат (Мазрауи, 82), Беланда, Зиех (Буфаль, 75), Эн-Несири.
Кот-д`Ивуар: Гбоуо, Орье (Багайоко, 69), Траоре, Канон, Кулибали, Дье, Сери (Бони, 63), Кессье, Градель (Корне, 55), Коджья, Пепе.
Предупреждения: Кулибали, 59. Эль-Ахмади, 69.
А еще: Тунис и Мали сыграли вничью на Кубке Африки| http://soccernews.ru
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Опубликовано фото новый гостевой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2019/20
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16