Сборная Марокко минимально обыграла Кот-д'Ивуар в Кубке Африки

Сборная Марокко минимально обыграла Кот-д'Ивуар​ в матче второго тура группового турнира Кубка Африки.

Победный гол забил нападающий Юссеф Эн-Несири.

Марокко лидирует в группе D, набрав 6 баллов. Ивуарийцы с 3 баллами занимает 2 место.

Марокко – Кот-д`Ивуар – 1:0 (1:0)

Гол: Эн-Несири, 23.

Марокко: Буну, Дирар, Бенатиа, Саисс, Хакими, Эль-Ахмади, Буссуфа (Да Кошта, 90+3), Амрабат (Мазрауи, 82), Беланда, Зиех (Буфаль, 75), Эн-Несири.

Кот-д`Ивуар: Гбоуо, Орье (Багайоко, 69), Траоре, Канон, Кулибали, Дье, Сери (Бони, 63), Кессье, Градель (Корне, 55), Коджья, Пепе.

Предупреждения: Кулибали, 59. Эль-Ахмади, 69.

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