Сборная Марокко на выезде одолела Кот-д’Ивуар и пробилась на ЧМ-2018

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Сборная Марокко на выезде одолела Кот-д’Ивуар и пробилась на ЧМ-2018

В рамках 6-го тура квалификации ЧМ-2018 в Африке сборная Марокко одолела Кот-д'Ивуар и завоевала путевку на мундиаль.

Кот-д'Ивуар - Марокко 0:2

Голы: Дирар, 25 - 0:1, Бенатиа, 30 - 0:2

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