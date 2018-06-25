Сборная Марокко открыла счёт в матче с Испанией

Сборная Марокко открыла счёт в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против Испании.

На 14-й минуте отличился Халид Бутаиб, реализовавший выход один на один.

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