Сборная Марокко первой лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2018

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 сборная Марокко уступила национальной команде Португалии со счётом 0:1.

Таким образом, африканская команда первой лишилась шансов на выход в плей-офф мундиаля.

Дело в том, что у марокканцев по итогам двух матчей нет набранных очков, у Португалии уже шесть пунктов и они недосягаемы. А сегодня после матча Иран - Испания у одной из команд будет как минимум 4 очка, что лишает подопечных Эрве Ренара возможности выйти из группы. | http://soccernews.ru