Сборная Мексики обыгрывает немцев после первого тайма

Сборная Мексики обыгрывает национальную команду Германии после первого тайма в матче группового этапа Чемпионата Мира.

Пока единственный гол в поединке забил вингер "ацтеков" Ирвинг Лосано. Случилось это на 35-й минуте поединка. При этом на протяжении всей первой половины встречи мексиканцы смотрелись достаточно уверенно на фоне действующих чемпионов мира.

Не пропустите видео гола Лосано. | soccernews.ru