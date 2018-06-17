Сборная Мексики обыгрывает немцев после первого тайма

Теги мексикагерманияирвинг лосано

Сборная Мексики обыгрывает немцев после первого таймаСборная Мексики обыгрывает национальную команду Германии после первого тайма в матче группового этапа Чемпионата Мира.

Пока единственный гол в поединке забил вингер "ацтеков" Ирвинг Лосано. Случилось это на 35-й минуте поединка. При этом на протяжении всей первой половины встречи мексиканцы смотрелись достаточно уверенно на фоне действующих чемпионов мира.

Не пропустите видео гола Лосано. | soccernews.ru

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