Сборная Мексики осталась без главного тренера
Федерация футбола Мексики на своём официальном сайте объявила об отставке главного тренера национальной сборной Хуана Карлоса Осорио.
Стороны решили не продлевать сотрудничество и расстаться по истечении контракта.
57-летний Осорио возглавлял сборную Мексики с 2015 года, под его руководством "зелёные" вышли на ЧМ-2018, где добрались до 1/8 финала.
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