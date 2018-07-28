Сборная Мексики осталась без главного тренера

Федерация футбола Мексики на своём официальном сайте объявила об отставке главного тренера национальной сборной Хуана Карлоса Осорио.

Стороны решили не продлевать сотрудничество и расстаться по истечении контракта.

57-летний Осорио возглавлял сборную Мексики с 2015 года, под его руководством "зелёные" вышли на ЧМ-2018, где добрались до 1/8 финала.

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