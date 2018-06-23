Сборная Мексики после первого тайма обыгрывает Южную Корею

Завершился первый тайм матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Мексики и Южной Кореи.

По итогам 45 минут "зелёные" выигрывают со счётом 1:0. Единственный гол в активе Карлоса Велы.

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