Сборная Мексики представила форму на ЧМ-2018

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Сборная Мексики представила форму на ЧМ-2018

Сборная Мексики представила форму, в которой сыграет на чемпионате мира в России в 2018 году.

Форму изготовила компания adidas и в ней традиционно преобладает зелёный цвет.

В рейтинге ФИФА национальная команда Мексики расположилась на 16-м месте.

Читайте: В Мексике судья дал свисток об окончании матча до удара в пустые ворота | http://soccernews.ru

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