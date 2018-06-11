Сборная Мексики прибыла на ЧМ-2018

Национальная команда Мексики прибыла в Россию.

Мексиканцы на время Чемпионата Мира будут базироваться в Новогорске. Завтра на стадионе ФК "Строгино" должна пройти открытая тренировка команды.

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