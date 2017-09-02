Сборная Мексики пробилась на ЧМ-2018

Сборная Мексики благодаря победе над Панамой (1:0) в матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 гарантировала для себя выход в финальную часть первенства.

За три тура до завершения отборочного цикла команда Мексики набрала 17 очков. На втором месте идет Коста-Рика (14 очков), а третьи - США (8).

Мексика стала пятой командой, которая получила право сыграть на чемпионате мира-2018.

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