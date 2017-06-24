Сборная Мексики теряет Диего Рейеса

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Сборная Мексики теряет Диего Рейеса

Защитник сборной Мексики Диего Рейес травмировался в матче третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций против национальной команды России.

Бек "Эспаньола" был заменён на 38-й минуте встречи на Луиса Рейеса. Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления 24-летнего футболиста станут известны после прохождения медобследования.

Напомним, что 29 июня сборная Мексики проведёт полуфинальный матч Кубка Конфедераций против первой команды группы B. | http://soccernews.ru

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