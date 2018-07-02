Сборная Мексики установила рекорд ЧМ

Сборная Мексики установила рекорд Чемпионатов Мира, информирует ActuFoot.

Так, "ацтеки" стали первой командой в истории мундиалей, которая семь раз подряд вылетала из турнира неизменно на стадии 1/8 финала. Эта серия представителей КОНКАКАФ началась еще в 1994-м году в США и продолжилась в России.

Напомним, сегодня сборная Мексикик уступила Бразилии. | soccernews.ru