Сборная Мексики установила рекорд ЧМ

Теги мексика

Сборная Мексики установила рекорд ЧМСборная Мексики установила рекорд Чемпионатов Мира, информирует ActuFoot.

Так, "ацтеки" стали первой командой в истории мундиалей, которая семь раз подряд вылетала из турнира неизменно на стадии 1/8 финала. Эта серия представителей КОНКАКАФ началась еще в 1994-м году в США и продолжилась в России.

Напомним, сегодня сборная Мексикик уступила Бразилии. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов