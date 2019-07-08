Сборная Мексики выиграла Золотой Кубок КОНКАКАФ
Минувшей ночью в Чикаго состоялся финальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ-2019 между сборными Мексики и США.
Судьбу титула решил единственный гол на 73-й минуте. Его автором стал Джонатан дос Сантос.
Мексика – США - 1:0
Гол: Дос Сантос, 73 - 1:0.
Мексика: Очоа, Морено, Сальседо, Родригес, Альварес, Гуардадо (Рейес, 89), Гальярдо, Писарро (Родригес, 81), Дос Сантос, Антуна (Альварадо, 86), Хименес.
США: Стеффен, Кэннон, Мязга, Лонг, Рим (Ловитц, 83), Маккенни, Пулишич, Брэдли, Арриола, Алтидор (Зардес, 64), Моррис (Ролдан, 61).
Для сборной Мексики эта победа в турнире стала 11-й в истории, что является рекордом.
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