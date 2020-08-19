Сборная Нидерландов назначила нового тренера вместо Кумана, ушедшего в "Барселону"
Исполняющим обязанности главного тренера сборной Нидерландов назначен Дуайт Лодевегес, сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.
Лодевегес был ассистентом прежнего наставника национальной сборной Рональда Кумана, который принял предложение возглавить "Барселону".
Напомним, что сборная Нидерландов пробилась в финальную стадию чемпионата Европы-2020, который перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Голландцы попали в одну группу со сборными Австрии и Украины. Третий соперник станет известен позднее.
Не пропустите: Куман прокомментировал назначение на пост главного тренера "Барселоны". | http://soccernews.ru
главное
-
Дортмундская "Боруссия" представила новую кубковую форму
-
Источник: Миранчук хочет выступать в "Милане", несмотря на интерес "Аталанты"
-
Деньги шейхов наконец-то помогли: Тухель перехитрил Нагельсманна, ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги Чемпионов
-
Рональд Куман возглавил "Барселону"
-
Джикия может продолжить карьеру в "Наполи"
Лента новостей
-
"Боруссия" объявила о переходе бразильца из "Реала"
-
Бывшего игрока "Спартака" обвинили в краже денег у его девушки
-
"Барселона" назвала имя нового спортивного директора
-
Сборная Нидерландов назначила нового тренера вместо Кумана, ушедшего в "Барселону"
-
"Уфа" показала, в какой форме сыграет против "Спартака"
-
Дортмундская "Боруссия" представила новую кубковую форму
-
Куман прокомментировал назначение на пост главного тренера "Барселоны"
-
"Ювентус" хочет расстаться с Бернардески
-
Источник: Миранчук хочет выступать в "Милане", несмотря на интерес "Аталанты"
-
"Манчестер Юнайтед" предложит Хендерсону новый контракт
-
Деньги шейхов наконец-то помогли: Тухель перехитрил Нагельсманна, ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги Чемпионов
-
3
Рональд Куман возглавил "Барселону"
-
Джикия может продолжить карьеру в "Наполи"
-
Виллиан рассказал, что стать игроком "Арсенала" его убеждал Давид Луиз
-
Бывший полузащитник "Локомотива" Михалик сообщил о завершении карьеры
-
Неймар поделился впечатлениями от выхода ПСЖ в финал Лиги Чемпионов
-
Малком высказался о возможном выступлении за сборную России
-
Жоау Мариу может продолжить карьеру в "Бенфике"
-
Мбаппе - о выходе в финал ЛЧ: "Плакал после игры с "Сент-Этьеном". Думал, сезон окончен"
-
Бартомеу рассказал о будущем полузащитника "Барселоны" Коутиньо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14