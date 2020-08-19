Сборная Нидерландов назначила нового тренера вместо Кумана, ушедшего в "Барселону"

Теги нидерландыбарселонарональд куман

Сборная Нидерландов назначила нового тренера вместо Кумана, ушедшего в "Барселону"

Исполняющим обязанности главного тренера сборной Нидерландов назначен Дуайт Лодевегес, сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

Лодевегес был ассистентом прежнего наставника национальной сборной Рональда Кумана, который принял предложение возглавить "Барселону".

Напомним, что сборная Нидерландов пробилась в финальную стадию чемпионата Европы-2020, который перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Голландцы попали в одну группу со сборными Австрии и Украины. Третий соперник станет известен позднее.

Не пропустите: Куман прокомментировал назначение на пост главного тренера "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бывшего игрока "Спартака" обвинили в краже денег у его девушки

Бывшего игрока "Спартака" обвинили в краже денег у его девушки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов