Сборная Нидерландов назначила нового тренера вместо Кумана, ушедшего в "Барселону"

Исполняющим обязанности главного тренера сборной Нидерландов назначен Дуайт Лодевегес, сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

Лодевегес был ассистентом прежнего наставника национальной сборной Рональда Кумана, который принял предложение возглавить "Барселону".

Напомним, что сборная Нидерландов пробилась в финальную стадию чемпионата Европы-2020, который перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Голландцы попали в одну группу со сборными Австрии и Украины. Третий соперник станет известен позднее.

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