Сборная Нидерландов назвала заявку на ноябрьские матчи

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Сборная Нидерландов назвала заявку на ноябрьские матчиФото: твиттер сборной Нидерландов

Cборная Нидерландов определилась с заявкой на ноябрьские игры квалификации ЧМ-2022.

Вратари: Юстин Бейло ("Фейеноорд"), Йоэл Дроммел (ПСВ), Марк Флеккен ("Фрайбург").

Защитники: Натан Аке ("Манчестер Сити"), Дэйли Блинд, Юрриен Тимбер (оба - "Аякс"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Дензел Думфрис, Стефан де Врей (оба - "Интер") Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Тирелл Маласиа ("Фейеноорд").

Полузащитники: Райан Гравенберх ("Аякс"), Френки де Йонг ("Барселона"), Дэви Классен ("Аякс"), Тен Копмейнерс, Мартен де Рон (оба - "Аталанта"), Гус Тил ("Фейеноорд"), Жоржиньо Вейналдум (ПСЖ).

Нападающие: Стевен Бергейс ("Аякс"), Арно Данджума ("Борнмут"), Ноа Ланг ("Брюгге"), Дониэлл Мален ("Боруссия" Дортмунд), Мемфис Депай ("Барселона"), Ваут Вегорст ("Вольфсбург").

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