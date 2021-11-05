Сборная Нидерландов назвала заявку на ноябрьские матчи
Фото: твиттер сборной Нидерландов
Cборная Нидерландов определилась с заявкой на ноябрьские игры квалификации ЧМ-2022.
Вратари: Юстин Бейло ("Фейеноорд"), Йоэл Дроммел (ПСВ), Марк Флеккен ("Фрайбург").
Защитники: Натан Аке ("Манчестер Сити"), Дэйли Блинд, Юрриен Тимбер (оба - "Аякс"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Дензел Думфрис, Стефан де Врей (оба - "Интер") Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Тирелл Маласиа ("Фейеноорд").
Полузащитники: Райан Гравенберх ("Аякс"), Френки де Йонг ("Барселона"), Дэви Классен ("Аякс"), Тен Копмейнерс, Мартен де Рон (оба - "Аталанта"), Гус Тил ("Фейеноорд"), Жоржиньо Вейналдум (ПСЖ).
Нападающие: Стевен Бергейс ("Аякс"), Арно Данджума ("Борнмут"), Ноа Ланг ("Брюгге"), Дониэлл Мален ("Боруссия" Дортмунд), Мемфис Депай ("Барселона"), Ваут Вегорст ("Вольфсбург").
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|3
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|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
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|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
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|1
|Группа D
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|1
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|3
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|2
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|3
|Нигерия
|3
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|4
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|3
|1
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|О
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|7
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|Швейцария
|3
|5
|3
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|3
|3
|4
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|3
|1
|Группа F
|М
|О
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|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
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|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3