Сборная Нидерландов обыграла Англию и вышла в финал Лиги Наций

В рамках полуфинального матча Лиги Наций сборная Англии проиграла Нидерландам.

Таким образом, в финале турнира, который состоится 9 июня, Нидерланды сразятся с Португалией.

Нидерланды - Англия 3:1

Голы: Рэшфорд (пен), 32 - 0:1, де Лигт, 73 - 1:1, Уокер (аг), 97 - 2:1, Промес, 114 - 3:1

Нидерланды: Силлессен, де Лигт, Блинд, Думфрис, ван Дейк, Депай, де Рон (ван де Бек, 68), Бергвейн (Проппер, 90), Вейналдум, Бабел (Промес, 68), де Йонг (Стротман, 114).

Англия: Пикфорд, Райс (Алли, 105), Магуайр, Стоунз, Делф (Хендерсон, 77), Стерлинг, Баркли, Уокер, Санчо (Лингард, 61), Чилуэлл, Рэшфорд (Кейн, 46).

Предупреждения: де Лигт (30), Думфрис (44), Кейн (70), ван де Бек (106).

Читайте также: Куман наладил атмосферу в раздевалке и заставил забыть о неудачах. Теперь Нидерланды претендуют на победу в Лиге Наций. | http://soccernews.ru